Wien (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Finanzmärkte haben in den vergangenen Wochen eine Phase wachsender Spannungen erlebt, so die Experten von "FONDS professionell".Die großen Zentralbanken hätten zunehmend unterschiedliche Zinspfade eingeschlagen, gleichzeitig würden wichtige Konjunkturdaten ein gemischtes Bild abgeben. Und nicht zuletzt würden geopolitische Konflikte die Unsicherheit an den Rohstoff- und Aktienmärkten verschärfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
