Wien (www.fondscheck.de) - Deutsche Anleger investieren bei Aktien mit börsengehandelten Fonds (ETFs) deutlich internationaler als mit herkömmlichen Publikumsfonds oder Einzeltiteln, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme eine Auswertung des Fondsbranchenverbands BVI. Diese stütze sich auf Daten, die der Verband in Zusammenarbeit mit Clearstream erstellt habe. Die Auswertung betrachte allein in Deutschland abgesetzte ETFs, während andere Studien nur den gesamteuropäischen Markt betrachten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de