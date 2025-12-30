Wien (www.fondscheck.de) - Die Beteiligungsgesellschaften Trian Fund Management, hinter der der aktivistische Investor Nelson Peltz steht, und General Catalyst sowie die mit ihnen verbundenen Fonds übernehmen den Asset Manager Janus Henderson, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Pressemitteilung hervor. Auf eine entsprechende abschließende Vereinbarung hätten sich die drei Firmen noch vor Weihnachten geeinigt (22.12.), nachdem ein Sonderkomitee des Verwaltungsrates von Janus Henderson das Kaufangebot einstimmig gebilligt habe. Die Übernahmepläne seien Ende Oktober bekannt geworden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
