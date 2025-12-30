© Foto: adobe.stock.comZu Wochenbeginn gerieten Gold und Silber und die anderen Edelmetalle massiv unter die Räder. Nervosität steigerte sich zur Panik. Der Begriff Crash geisterte bereits durch die Berichterstattung. Zum Jahresfinale bebt der Edelmetallsektor. Gold und Silber, aber auch Platin und Palladium mussten gestern Federn lassen. Die Angst vor einem Crash ist allgegenwärtig. Das Ende der Edelmetall-Rallye scheint nah. Nicht wenige Anleger und Investoren dürften sich daher fragen, ob gar ein Crash droht. Eine Bestandsaufnahme Was ist gestern eigentlich im Edelmetallsektor passiert? Die Preise für Gold und Silber stürzten gestern ab. Vor allem den Silberpreis traf es heftig. Gewinnmitnahmen brachen sich …Den vollständigen Artikel lesen
