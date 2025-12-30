Gaza (ots) -Inmitten eines der herausforderndsten humanitären Krisengebiete unserer Zeit hat die Hilfsorganisation World of Peace e.V. Außergewöhnliches geleistet. Während viele Hilfsstrukturen kollabierten, Grenzen blockiert waren und der Alltag der Menschen von Unsicherheit geprägt ist, hat die Organisation in den vergangenen Jahren durch langjährige Erfahrung in der humanitären Nothilfe, einer eng vernetzten Partnerstruktur und einer engagierten Community gezeigt, dass echte Hilfe auch dort gelingt, wo sie als unmöglich gilt. Was sie in Gaza erreicht haben, hebt sich deutlich von herkömmlicher humanitärer Arbeit ab - nicht nur, weil es mutig und schnell geschehen ist, sondern weil es getragen wird von Menschen, die nicht aufgeben, selbst wenn alles andere ins Stocken gerät.Schon seit Juni 2024 betreibt World of Peace e.V. zwei Food Banks in Gaza, die täglich insgesamt rund 4.000 warme Mahlzeiten ausgeben. Eine davon befindet sich derzeit in Abasan al-Kabira im Süden; hier steht die Organisation in engem Austausch mit dem Bürgermeister der Gemeinde, der derzeit in Deutschland lebt und die humanitäre Arbeit aktiv unterstützt. Die zweite Food Bank befindet sich im Norden Gazas (Gaza City), wo die Versorgungslage besonders kritisch ist. Gerade an Tagen, an denen Versorgungsketten zusammenbrechen, tragen diese Einrichtungen maßgeblich zum Überleben tausender Familien bei.Gleichzeitig reparierte die Organisation beschädigte Brunnen, baute neue Wasserstellen auf und verteilte unzählige Liter sauberes Trinkwasser, sodass tausende Familien Zugang zu dem erhielten, was in Gaza eine der lebenswichtigsten und knappsten Ressourcen ist.Auch medizinisch leistete das Team Herausragendes: Das World Of Peace Medical Center wurde für viele zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle und versorgte monatlich mehr als 18.000 Menschen, die ohne diese Hilfe kaum Zugang zu grundlegender medizinischer Unterstützung gehabt hätten.Doch das Engagement der Hilfsorganisation aus Gelsenkirchen endet nicht bei der akuten Hilfe. Mit der Eröffnung einer eigenen Schule wurde ein geschützter Raum geschaffen, in dem rund 500 Kinder täglich lernen, spielen und Hoffnung schöpfen konnten - ein Ort, an dem trotz Kriegsalltag Träume wachsen konnten. Parallel dazu brachte die Organisation Tausende Kilos Mehl, Hygieneartikel und Lebensmittelpakete in die Region. Eine besondere Sondergenehmigung ermöglichte es, Hilfslieferungen in Rekordzeit über die Grenze zu bringen, während andere Organisationen über Wochen hinweg auf Einlass warten mussten.Als im Winter die Temperaturen drastisch sanken, errichtete die Organisation in kürzester Zeit eine ganze Zeltstadt. Tausende Menschen erhielten Decken, warme Kleidung und sicheren Schutz. Eine weitere Zeltstadt ist bereits in Planung - maßgeblich getragen durch die engagierte Community, die über die Website von World of Peace, derzeit die Möglichkeit erhält, ihre eigenen Spendenaktionen zu starten und gemeinsam mit anderen zu sammeln. Darüber hinaus stellt die Organisation monatlich finanzielle Unterstützung für Familien bereit, während der Waisenfonds alleingelassene Kinder regelmäßig mit dem Notwendigsten versorgt. Mitarbeitende von World of Peace besuchen die Familien persönlich in ihren Zelten und bringen Unterstützung direkt zu ihnen - ein Ansatz, der Nähe schafft und Vertrauen stärkt. Zahlreiche Rückmeldungen aus Gaza- von Müttern, die ohne diese Hilfe ihre Kinder nicht ernähren könnten, bis hin zu Waisen, für die diese Unterstützung ein Stück Alltagssicherheit bedeutet, belegen die tiefgreifende Wirkung dieser Arbeit.Auch nach dem jüngsten Waffenstillstand bleibt World of Peace weiterhin vor Ort. Die Organisation setzt ihre Projekte fort, baut Hilfsstrukturen weiter aus und sorgt dafür, dass auch in der Phase nach den akuten Kampfhandlungen täglich Tausende warme Mahlzeiten verteilt werden. Die Präsenz nach dem Waffenstillstand unterstreicht, dass World of Peace nicht nur kurzfristig reagiert, sondern nachhaltige Verantwortung übernimmt - auch dann, wenn die internationale Aufmerksamkeit bereits nachlässt.Extreme Bedingungen - und Menschen, die trotzdem weitermachenTrotz aller Erfolge waren die Bedingungen, unter denen diese Arbeit geleistet wurde, oft kaum vorstellbar. Nach schweren Angriffen mussten die Teams teilweise zunächst Trümmer beseitigen, Blut reinigen und die Körper von Opfern bergen, bevor die Food Banks überhaupt wieder öffnen konnten. Mehrfach mussten Einsätze unterbrochen werden, weil die Sicherheitslage sich schlagartig verschlechterte.Besonders schwer wiegt der Verlust mehrerer Mitarbeitender, die bei ihrer Arbeit ums Leben kamen. Sie gehörten zu jenen Menschen, die trotz aller Gefahr entschieden, an der Seite der Bedürftigsten auszuharren."Ihr Mut und ihr Einsatz prägen unsere Arbeit bis heute", betont Projektleiterin Gisela Cuadrado. "Selbst in den dunkelsten Momenten stand Aufgeben nie zur Debatte. Im Gegenteil: Die Verluste machten deutlicher denn je, wie überlebenswichtig diese Hilfe ist - und sie stärkten unsere Entschlossenheit, gerade dann weiterzumachen, wenn die Herausforderungen am größten sind."Eine Bilanz, die zeigt: Zusammen sind wir stärker als jede KriseDiese Bilanz steht für weit mehr als Projekte und Zahlen. Sie ist der Beweis dafür, dass eine entschlossene Gemeinschaft selbst inmitten eines langanhaltenden Konflikts Mut, Menschlichkeit und Wirkung entfalten kann. World of Peace zeigt hier, dass Hilfe selbst unter extremen Bedingungen nicht an Grenzen scheitern muss - wenn Menschen zusammenstehen und Verantwortung tragen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für jene, denen es an Chancen fehlt.Über World of Peace e. V.World of Peace e. V. ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit langjähriger Erfahrung in Krisen- und Kriegsgebieten. 