Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Polnische Nationalbank (NBP) hat Anfang Dezember den Leitzins erneut gesenkt, und zwar von 4,25% auf 4,00%, so die Analysten von Postbank Research. Gouverneur Adam Glapinski habe angekündigt, dass die NBP künftig eine "Wait-and-See"-Strategie verfolgen werde. Zugleich habe er betont, dass die vergangenen sechs Zinssenkungen nicht als Teil eines geldpolitischen Lockerungszyklus zu verstehen seien. Künftige Entscheidungen sollten datenabhängig erfolgen. Die Swap-Märkte hätten derzeit weitere Senkungen bis auf 3,5% eingepreist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
