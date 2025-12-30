EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE
Mitteilung nach § 43 WpHG (wesentliche Beteiligung)
Mitteilung: Kühne Holding AG
Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 23. Dezember 2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 20%-Schwelle vom 5. Dezember2025 über Folgendes informiert:
Per 5. Dezember 2025 hat die Kühne Holding AG ('KH') die Beteiligungsschwelle von 20% an der Brenntag SE ('BNR') erreicht und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung eingereicht, welche die BNR gemäß § 40 Abs. 1 WpHG am 8. Dezember 2025 veröffentlicht hat.
Gemäß § 43 Abs. (1) WpHG informiert die KH hiermit die BNR über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel.
Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:
Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:
Die KH hat den Erwerb von 29.025.000 BNR-Aktien durch Eigenmittel finanziert.
30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2251842 30.12.2025 CET/CEST