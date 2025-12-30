EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE

Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.12.2025 / 10:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung nach § 43 WpHG (wesentliche Beteiligung) Mitteilung: Kühne Holding AG Kühne Holding AG, Schindellegi, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 23. Dezember 2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 20%-Schwelle vom 5. Dezember2025 über Folgendes informiert: Per 5. Dezember 2025 hat die Kühne Holding AG ('KH') die Beteiligungsschwelle von 20% an der Brenntag SE ('BNR') erreicht und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') eine entsprechende Stimmrechtsmitteilung eingereicht, welche die BNR gemäß § 40 Abs. 1 WpHG am 8. Dezember 2025 veröffentlicht hat. Gemäß § 43 Abs. (1) WpHG informiert die KH hiermit die BNR über die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel. Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele: Die Investition in die BNR dient der Umsetzung strategischer Ziele der KH. Die KH verfolgt die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der BNR und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten in der BNR innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen. Als CEO der KH vertritt Herr Dominik de Daniel die Interessen der Gesellschaft. Herr de Daniel ist seit dem 22. Mai 2025 Mitglied im Aufsichtsrat der BNR und in dieser Funktion Mitglied des Prüfungs- und Compliance-Ausschusses. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei BNR wird derzeit nicht angestrebt. Die KH strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der BNR an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Die KH hat den Erwerb von 29.025.000 BNR-Aktien durch Eigenmittel finanziert.



30.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News