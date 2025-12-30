EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG
Goldman Sachs Asset Management B.V. is not the owner of the 6.39% shares disclosed above, but executes the voting rights of these shares. This notification corrects the last notification sent on 12/12/2025.
The Legal Owner of the shares in Section 4 is Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., a subsidiary of NN Group N.V
Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 23.12.2025
30.12.2025 CET/CEST
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|www.lenzing.com
