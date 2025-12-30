Nach einem starken Börsenjahr 2024 hat die Aktie von Alzchem 2025 eine noch stärkere Performance auf das Parkett gelegt. Und am letzten (verkürzten) Handelstag des Jahres legen die Anteilscheine des bayrischen Spezialchemieproduzenten erneut merklich zu. So verteuern sich die SDAX-Titel aktuell erneut um stattliche vier Prozent. Damit könnte Alzchem das spannende Rennen um den zweiten Rang in der SDAX-Jahreswertung (hinter Friedrich Vorwerk mit nahezu 200 Prozent Plus) für sich entscheiden. So haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
