Berlin (ots) -Freiheit und Demokratie sind unter Druck, weltweit und auch in Europa. Ist die Stärke des Rechts dem "Recht des Stärkeren" noch gewachsen? Und was können wir tun, um die Freiheit zu verteidigen? Das sind Fragen, die viele Hörerinnen und Nutzer der Deutschlandfunk-Programme interessieren. Für das Publikumsprojekt Denkfabrik haben sie als Debattenthema für 2026 "Das Recht des Stärkeren: Wie Machthaber die Welt neu ordnen" gewählt. Mehr als 74.100 Personen beteiligten sich in einem Online-Voting an der Wahl des neuen Themas - ein neuer Rekordwert.Stefan Raue, Intendant von Deutschlandradio: "Unsere Hörerinnen und Hörer wollen verstehen, wie sich die Weltlage verändert, wer davon profitiert und welche Folgen das für uns alle hat. Dass sich so viele an der Abstimmung beteiligt haben, zeigt, wie groß das Bedürfnis nach verlässlichen Fakten, Orientierung und Dialog in unsicheren Zeiten ist. Beeindruckt haben uns auch die vielen tausend Kommentare, die eingegangen sind. Die Menschen wollen mit uns und miteinander reden. Unsere Denkfabrik ist ein guter Ort dafür."Das Thema der Denkfabrik wird nicht nur als Programmschwerpunkt von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova vielseitig beleuchtet, sondern auch auf Veranstaltungen und in Dialogformaten, die bundesweit und mit Kooperationspartnern geplant sind. Wesentlich ist dabei der Austausch mit dem Publikum.Die Denkfabrik startet mit folgenden Formaten ins neue Jahr:Was bleibt von der Freiheit? Wenn Mächtige die Welt neu ordnenAm 20. Januar veranstaltet das "Kölner Forum für Journalismuskritik" eine Spezialausgabe zum Denkfabrik-Thema und richtet den Blick auf aktuelle Entwicklungen: Kriege in Europa, ein Wiedererstarken des Nationalismus, populistische Vereinfachungen und der wachsende Einfluss milliardenschwerer Tech-Oligarchen prägen die politischen Verhältnisse. Wie ist es um die Freiheit der Medien und die Abwehrkräfte liberaler Demokratien bestellt? Es diskutieren unter anderem Gesine Schwan, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Günter Wallraff. Die Veranstaltung wird am 20. Januar ab 18.00 Uhr auf dem Digitalradio-Sonderkanal Dokumente und Debatten (https://www.deutschlandradio.de/dokumente-und-debatten-102.html) übertragen.Autokratien auf dem Vormarsch - über Widerstand und die, die ihn wagenWas kann ich selbst gegen vermeintlich "Stärkere" tun? Und wie geht Widerstand gegen autoritäre Macht überhaupt? Vom 5. bis 10. Januar kommen im Deutschlandfunk Kultur täglich Menschen zu Wort, die sich mit Autokratien, Widerstand und zivilgesellschaftlichem Engagement befassen oder selbst unter repressiven Bedingungen arbeiten. Die Gesprächsthemen reichen von Protestforschung und juristischen Handlungsspielräumen über freie Wissenschaft bis hin zu Kunst und Aktivismus unter Lebensgefahr. Die Interview-Reihe ist in der Frühsendung von "Studio 9" zu hören (Mo - Fr, 5.05 - 9.00 Uhr, Sa. 6.05 - 9.00 Uhr).Künstlerische Perspektiven auf das Denkfabrik-Thema liefern vom 5. bis 8. Januar ausgewählte Empfehlungen aus den Kultur-Fachredaktionen. Vorgestellt werden Bücher, Filme oder Musikalben, die zeigen, wie Macht ausgeübt, legitimiert oder herausgefordert wird. Die Beiträge laufen in der Sendung "Studio 9" am Nachmittag (Mo - Fr, 17.05 - 18.30 Uhr).Amerika verstehenUS-Präsident Donald Trump stellt die amerikanische Demokratie auf die Probe und schickt sich an, das westliche Bündnis zu zerstören. Wie konnte es so weit kommen? Antworten liefert der neue Podcast "Amerika verstehen", der am 24. Januar startet. Darin erklärt der deutsch-amerikanische Historiker Volker Depkat einmal in der Woche, wie die USA ticken. Gemeinsam mit den Hosts Monika Dittrich und Philipp May blickt er in die Geschichte. Dabei wird es um Themen wie Rassismus und Religion, Gewalt und Freiheitsideale, den amerikanischen Traum und die Softpower von Rock'n'Roll und Hollywood gehen. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge in der Deutschlandfunk App.Online bündelt das Denkfabrik-Portal alle Beiträge zum neuen Thema ab dem 1. Januar unter: deutschlandradio.de/denkfabrik. Interessierte können auch den monatlichen Denkfabrik-Newsletter (https://denkfabrik.deutschlandradio.de/newsletter-denkfabrik-102.html) abonnieren.Über die Denkfabrik:Mit dem Publikumsprojekt Denkfabrik widmet sich die Deutschlandfunk-Familie seit 2019 den großen Themen der Zeit, im Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern, in innovativen Formaten und mit besonderen Kooperationspartnern. Im Mittelpunkt stehen dabei Dialog und Debatte, die durchaus kontrovers geführt werden können. Im Jahr 2025 diskutierte die Denkfabrik das Thema "Machen statt meckern! Was passiert, wenn alle mit anpacken...". 