© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA PressDer US-Technologiekonzern Meta Platforms setzt seinen aggressiven Expansionskurs im Bereich Künstliche Intelligenz fort und übernimmt den in Singapur ansässigen KI-Spezialisten Manus. Nach Angaben aus mit der Transaktion vertrauten Kreisen wird das Unternehmen mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar bewertet. Es handelt sich um eine seltene US-Übernahme eines asiatischen KI-Unternehmens - und um die nächste milliardenschwere Wette von Meta-Chef Mark Zuckerberg. Der Deal wurde demnach innerhalb von rund 10 Tagen abgeschlossen. Meta will den KI-Agenten Manus nicht nur weiter eigenständig vermarkten, sondern die Technologie auch direkt in eigene Produkte integrieren. Sämtliche bisherige …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE