Baierbrunn (ots) -Nach dem Erfolg der ersten Staffel mit mehr als 400.000 Downloads und Streams können sich junge Hörer:innen nun auf weitere Episoden von Taxi ins Mich freuen: Anfang 2026 startet die zweite Staffel des beliebten medizini-Hörspiel-Podcasts - mit neuen faszinierenden Entdeckungsreisen in unseren Körper.Was passiert hormonell während der Pubertät? Warum ist ein Sonnenbrand so gefährlich für unsere Haut? Und wie reagiert unser Körper, wenn wir Angst haben? Antworten auf diese wichtigen Fragen rund um den menschlichen Körper liefert der beliebte medizini-Podcast Taxi ins Mich. Jetzt warten neue Abenteuer auf die jungen Hörer:innen: Am 1. Januar 2026 startet die zweite Staffel des beliebten Erklär-Hörspiel-Podcast aus dem Apotheken Umschau-Audioangebot "gesundheit-hören".Wieder begeben sich Ärztin Toni und die Kinder Tessa, Yassin und Ella jeden Monat auf Entdeckungsreise in den Körper - in zwölf Folgen, die jeweils zu Monatsbeginn erscheinen. Diesmal führen die Reisen sie auch in Kinder, wie zum Beispiel in Tonis Neffen Ole, der Diabetes Typ-1 hat, Baby Luan, den wir schon in Staffel 1 kennengelernt haben - damals noch im Bauch seiner Mutter Nora - oder Tonis Patensohn Max, der sich einen Zahn ausgeschlagen hat. Und: Auch in Tessa und Ella gibt es in dieser Staffel etwas zu erkunden. Neu dazu kommt Tonis bester Freund, der Apotheker Benoit, den selbst die eine oder andere Sache plagt.Taxi ins Mich - das bedeutet für junge Hörer:innen, Wissen mit Fantasie, Herz und Humor zu erleben. Der Podcast verbindet kindliche Abenteuer mit relevantem Gesundheitswissen und macht medizinische Themen für junge Hörer:innen lebendig und verständlich. Auch in der neuen Staffel führt Shary Reeves, unter anderem als Moderatorin des WDR-Magazins "Wissen macht Ah!" bekannt, charmant und einfühlsam als Host durch die Episoden von Taxi ins Mich und erklärt nebenbei auch noch die medizinischen Fakten und Hintergründe, die jeder Reise in den Körper zugrunde liegen.Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei ihren Reisen in den Körper alles erleben, gibt es zu hören bei www.gesundheit-hören.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7DKejGLA3ToE2gKw0Tr9pK) oder Apple Podcasts. (https://podcasts.apple.com/us/podcast/taxi-ins-mich-%7C-der-h%C3%B6rspiel-podcast-f%C3%BCr-kinder-von-medizini/id1748990050)Alle neuen Folgen von Taxi ins MichFolge 13 (01.01.26) Süßes Blut (Diabetes Typ 1)Folge 14 (01.02.26) Achtung, hier schwappt's! (Reflux)Folge 15 (01.03.26) Es läuft! (Grippaler Infekt)Folge 16 (01.04.26) Hilfe! Hormone! (Pubertät)Folge 17 (01.05.26) Das Wundernetz (Wundheilung)Folge 18 (01.06.26) Grusel im Kopf (Schlaf/Traum)Folge 19 (01.07.26) Wo brennt's denn? (Sonnenbrand)Folge 20 (01.08.26) Auf den Zahn gefühlt (Zahnwechsel)Folge 21 (01.09.26) Steinschleuder! (Harnleiterstein)Folge 22 (01.10.26) Wenn die Hexe sticht (Hexenschuss)Folge 23 (01.11.26) Herzachterbahn! (Herz)Folge 24 (01.12.26) Lampenfieber! (Angst)Taxi ins Mich auf einen BlickDer Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder. Schon die erste Staffel von Taxi ins Mich war mit über 400.000 Downloads und Streams ein großer Erfolg.