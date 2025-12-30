Mainz (ots) -
Donnerstag, 01.01.
Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:
0.55 Rivalen unter roter Sonne
(Soleil rouge)
2.45 Backstage - Sketch History
Unterwegs am lustigsten Set der Geschichte
Film von Maria Huber und Enrico Wolski
3.15 Die rabenschwarze Nacht - Fright Night
Charly Brewster William Ragsdale
Jerry Dandrige Chris Sarandon
Amy Peterson Amanda Bearse
Peter Vincent Roddy McDowall
Ed Thompson Stephen Geoffreys
Regie: Tom Holland
USA 1985
(Der Spielfilm "Leichen pflastern seinen Weg" entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen.)
© 2025 news aktuell