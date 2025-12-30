Mainz (ots) -
Samstag, 24.01.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Terra X Harald Lesch
... und das Leben auf dem Supervulkan
Deutschland 2025
Wunder der Natur: Die Alpen - entfällt!!!
Montag, 26.01.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Im Land der Feuerberge
Zentralamerika
Frankreich 2019
ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - entfällt!!!
Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan - entfällt!!!
Dienstag, 27.01.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00Die Zwangsarbeiterin - entfällt!!!
Mittwoch, 28.01.
Bitte Programmänderung beachten:
9.30 Die schwersten Unglücke der DDR
Im Wettkampf mit dem Klassenfeind
Deutschland 2022
Die schwersten Unglücke der DDR - Sozialismus - entfällt!!!
Donnerstag, 29.01.
Bitte Programmänderung beachten:
18.45Wer ist Andrew Tate? - entfällt!!!
