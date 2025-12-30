Nach einem durchaus erfolgreichen Börsenjahr 2025 stellt sich die Frage, mit welchen Titeln Anleger in den kommenden zwölf Monaten besonders gut fahren. Die Redaktion hat 17 Aktien ausgewählt. Das Börsenjahr 2026 verspricht ein Jahr voller Chancen und dynamischer Veränderungen zu werden. Wer sich schon jetzt auf die Suche nach den aussichtsreichsten Aktien für das neue Jahr macht, sollte die großen Trends im Blick haben, die die Märkte derzeit bewegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE