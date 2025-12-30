Nürnberg (ots) -Silvester-Party und Snacks: Viele starten mit Feuerwerk, Freunden und Leckereien ins neue Jahr! Bei NORMA gibt es dafür genau die richtigen Artikel - davon sind auch die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST überzeugt. Denn für die Erdnüsse der Discount-Eigenmarke PFIFF gab es nun zum Jahresende von dem Verbrauchermagazin das Prädikat "sehr gut" verliehen. Neben dem Qualitätsaspekt gewinnt das NORMA-Produkt auch den Preisvergleich der insgesamt 21 Produkte wie gewohnt locker. Mit gerade einmal 92 Cent für die 200-Gramm-Packung zählen die gerösteten und gesalzenen Erdnüsse mit Abstand zu den günstigsten im großen Test.Lecker, salzig und einfach "sehr gut"Mit der Auszeichnung von ÖKO-TEST unterstreicht NORMA ein weiteres Mal die hohe Qualität ihrer Discount-Produkte. Die gesalzenen Erdnüsse aus Argentinien sind also nicht nur günstig, sondern auch hervorragend gut. Ohne Mängel und mit "sehr guten" Inhaltsstoffen gibt's das PFIFF-Produkt zum fairen Preis und mit einer leichten Salz-Note ab sofort mit der Top-Auszeichnung der Lebensmittel-Expertinnen und -Experten.Im Jahr 2025 wurden zahlreiche Produkte vom Nürnberger Lebensmittel-Händler unter anderem von ÖKO-TEST und STIFTUNG WARENTEST mit Bestnoten ausgezeichnet. Die aktuellste Bewertung, die offiziell in der Januar-Ausgabe des Verbrauchermagazins verkündet wird, zeigt, dass sich dieser Weg auch im kommenden Jahr fortsetzt. Sie unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch von NORMA und die Bemühung, ihn zu besonders günstigen Discount-Preisen für alle Verbraucherinnen und Verbraucher zugänglich zu machen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6187735