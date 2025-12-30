Der Silberpreis ist 2025 geradezu explodiert - und nach einem Plus von 140 Prozent seit Jahresbeginn am Montag heftig eingebrochen. Vier Charts zeigen, warum der Preisanstieg so rasant war - und Privatanleger jetzt besonders vorsichtig sein sollten. Silber hat Anleger 2025 gleichermaßen begeistert und erschreckt. Anfang der Woche schoss der Preis erstmals über 84 Dollar je Unze, nur um kurz darauf im dünnen Handel zwischen den Feiertagen wieder Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
