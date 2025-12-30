Hamburg (ots) -Endlich tanzen sie wieder! Vier Jahre nach der Ausstrahlung der 3. Staffel des ZDF-Hits "Ku'damm" öffnet die fiktive Berliner Tanzschule "Galant" wieder ihre Pforten. Die sechs neuen Folgen von Staffel 4 sind bereits im ZDF-Streamingportal verfügbar - und werden als drei 90-minütige Filme ab dem 12. Januar 2026 um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt. Exklusiv in HÖRZU (Erstverkaufstag: 2. Januar) verraten die Autorin, Regisseurin und Showrunnerin Annette Hess sowie die Darstellerinnen Sonja Gerhardt, Maria Ehrich und Emilia Schüle Geheimnisse rund um die 4. Staffel.Sonja Gerhardt auf die Frage, ...... ob sie sich aufgrund ihrer elfjährigen Erfahrung als Tänzerin im Friedrichstadt-Palast eine Teilnahme bei "Let's Dance" (RTL) vorstellen könne:"Ja, ich glaube, ich hätte schon ein bisschen Bock drauf."Annette Hess über ...... das realistisch wirkende Wortgefecht zwischen Helga (Maria Ehrich) und ihrem kontrollsüchtigen Partner Hannes Mikusch (Florian Stetter), das in einer Spirale psychischer Gewalt mündet und mit einem Schlag ins Gesicht der wehrlosen Frau endet:"Helgas Geschichte mit Hannes Mikusch ist autobiografisch. Ich glaube, von einer missbräuchlichen Beziehung kann man nicht glaubwürdig schreiben, wenn man das nicht erlebt hat."Das gelte aber letztlich für alle Figuren und Dialoge:"Wenn Figuren lebendig sein sollen, müssen sie aus dem persönlichen Erleben kommen. Die Schauspieler*innen merken das sofort. Und wenn's stimmt, laufen sie zu solchen Höchstleistungen auf wie etwa Maria Ehrich und Florian Stetter."Auch Monikas Problem, ihre Tochter loszulassen, sei eines ihrer persönlichen Themen.Claudia Michelsen auf die Frage, ...... ob sie Lust auf eine Fortsetzung der ZDF-Serie habe, etwa auf "Ku'damm 85" oder "Ku'damm 89":"Auf jeden Fall, obwohl ich nicht so weit nach vorn springen würde. Ich glaube, wir hätten alle große Lust dazu, noch 'ne Runde auf dem Parkett zu drehen."Claudia Michelsen auf die Frage, ob ...... sie sich eine Teilnahme bei "Let's Dance" vorstellen könne:"Das hat mit Caterina wirklich gar nichts zu tun - und mit Claudia erst recht nichts. Ich bewundere alle, die das machen, aber ich selbst? Nein, nein, auf keinen Fall."Maria Ehrich auf die Frage, ob ...... sie sich eine Teilnahme bei "Let's Dance" vorstellen könne:"Auf gar keinen Fall! Ich bin nicht unbegabt im Tanzen, aber das wäre nichts für mich. Diese wöchentlichen Choreos - ich würde ewig brauchen, um die zu lernen. Der Stress wäre mir viel zu groß."Emilia Schüle auf die Frage, ob ...... sie sich eine Teilnahme bei "Let's Dance" vorstellen könne:"Ich glaube, ich wäre zu beschäftigt. Drehen hat für mich einfach Priorität."Alle Infos und Zitate nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.Pressekontakt:Redaktionelle Rückfragen:Mike PowelzChefreporter HÖRZUTel.: 040 / 554 47 23 10mike.powelz@funke-medien.deOriginal-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51874/6187789