Düsseldorf/Hamburg/Hannover, 30. Dezember 2025 - Die BÖAG Börsen AG - Trägergesellschaft der Skontroführerbörsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelssysteme LS Exchange, Quotrix und European Investor Exchange - erreichen 2025 erneut ein Rekordergebnis. Die BÖAG-Handelsplätze konnten ihre Umsätze des Vorjahres (146 Mrd. Euro) mit einem Handelsvolumen von rund 318 Milliarden Euro nochmals verdoppeln. Gleichzeitig konnte mit über 110 Millionen ausgeführten Transaktionen (Vorjahr 57,1 Mio.) die Marke von 100 Millionen Trades durchbrochen werden.
"Die Diskussionen um die Attraktivität des deutschen Kapitalmarkts wurde dieses Jahr zeitweise lautstark geführt, bis hin zum Ruf nach einer zentralen Europabörse. Gegen diesen Trend verzeichnen wir hier mehr Anfragen und Listings denn je", resümiert Dr. Rolf Deml, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf.
