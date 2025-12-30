Kuratierte Fotogalerien, personalisierte Erinnerungen und KI-Bearbeitung: Samsung bringt Google Fotos Anfang 2026 erstmals auf den großen Bildschirm. Mit Googles Bild-KI Nano Banana können die dann auch verändert und in Bewegung versetzt werden. Künftig sollen Samsung-Fernseher auch als digitales Fotoalbum dienen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigte, wird die "Samsung AI"-Produktreihe als erste die "Memories"-Funktion von Google ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n