Während Anleger bei Bitcoin und Ethereum im Dezember panikartig den "Verkaufen"-Knopf drückten, griffen sie bei XRP beherzt zu. Unbeirrt von den Turbulenzen am Gesamtmarkt legten die US-ETFs auf den Ripple-Token eine Serie hin, die Analysten aufhorchen lässt.Es ist ein Lauf, der selbst Optimisten überrascht: US-gelistete Spot-XRP-ETFs verzeichnen seit nunmehr 29 Handelstagen ununterbrochene Nettozuflüsse. Laut Daten von SoSoValue flossen allein am Montag weitere 8,44 Millionen Dollar in die Produkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär