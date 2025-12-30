© Foto: ChatGPTExperten sind so pessimistisch wie selten, alle Prognosen ballen sich um klar fallende Ölpreise. Die Zeit für eine Kontra-Wette auf steigende Notierungen könnte da sein.Eine alte Wall-Street-Regel lautet: Wenn sich alle über etwas einig sind, sollte mit dem Gegenteil gerechnet werden. Genau dieses Muster zeigt sich zurzeit beim Ölpreis. Kaum ein Rohstoff geht mit einem derart geschlossenen Negativkonsens ins Jahr 2026. Große Investmentbanken erwarten Preise um die Marke von gut 50 US-Dollar je Barrel, teilweise sogar darunter. Begründet wird dies mit Überangebot, schwächerem Wachstum und der Energiewende. Doch unter der Oberfläche mehren sich Faktoren, die dieses Szenario ins Wanken bringen …Den vollständigen Artikel lesen
