Meta vor Übernahme von KI-Start-up Manus

Der US-Konzern baut seine KI-Sparte mit dem Manus-Deal aus.



Meta Platforms Inc. übernimmt den in Singapur ansässigen KI-Agenten Manus, der mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Laut mehreren Medienberichten wurde die Übernahme in nur zehn Tagen verhandelt, ein bemerkenswert schneller Abschluss für ein Geschäft dieser Größenordnung.



Meta plant, Manus als eigenständigen Dienst weiter zu betreiben und zugleich die Technologie in eigene Produkte zu integrieren. Der KI-Agent kann eine Vielzahl allgemeiner Aufgaben übernehmen, etwa Lebensläufe prüfen, Reisepläne erstellen oder Aktien anhand einfacher Anweisungen analysieren.



Die Übernahme fügt sich in Metas Strategie ein, Künstliche Intelligenz zur zentralen Säule des Geschäfts auszubauen. Konzernchef Mark Zuckerberg investiert dafür Milliarden in Talente, Infrastruktur und neue Modelle, um schneller Erträge aus den KI-Projekten zu generieren.









