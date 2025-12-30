Es gibt relativ einfache Börsen-Strategien, die dennoch seit Jahren gut funktionieren. Die 3-Daumen-Regel gehört zweifellos dazu. Der erste Daumen wird übrigens am fünften Handelstag eines jeden Handelsjahres vergeben - also demnächst - und bleibt dann für den Rest des Jahres gültig. Der ehemalige Fondsmanager André Stagge ist von der Drei-Daumen-Regel vollkommen überzeugt. Immer wieder erklärt er sie in seinen Seminaren. Warum wir Ihnen das sagen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE