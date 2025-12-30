McDonald's - Fast-Food-Konzern überzeugt mit attraktiver Langfriststory!

Werbung

Die sich abzeichnende Belebung der Konsumnachfrage sollte auch McDonald's (MCD) weiter beflügeln! Der Fast-Food-Branchenprimus ist dank seines gut ausgebauten Filial- und Delivery-Netzwerks bestens aufgestellt, zumal man dank günstiger Kombi-Menus und neuer Menuvariationen auch bei Konsumenten mit eher niedrigen Einkommen punkten kann und der Konkurrenz auch dank des weiter forcierten Rollouts des Bonus-Programms "MyMcDonald's Rewards", das registrierten Nutzern attraktive Bonus- und Rabatt-Angebote bietet, Marktanteile abjagen kann!

The Grinch is Back - Menu-Offensive nimmt weiter Fahrt auf!

McDonald's zeichnet sich vor allem durch innovative Menuvariationen aus, was McDonald's auch im aktuell schwierigen Marktumfeld zu Gute kommt. Mit dem seit Anfang Dezember erhältlichen "Grinch-Menu" will McDonald's nun wieder mit einer neuen Variation des Kult-Klassikers durchstarten, nachdem man mit dem an eine Werbefigur der Burgerkette angelehnten Menu bereits zuvor vor allem bei jüngeren Kunden punkten konnte. Neben verschiedenen Grinch-Menu-Variationen bietet McDonald's in der Wintersaison 18 neu Dessert- Burger- und Smoothe-Variationen, wie den "Mischief McFlurry", den "Cheesy Chicken Stack" oder den "Coconut Hot Chocolate" an. Für die Kult-Snacks müssen Besucher jedoch deutlich tiefer in die Tasche greifen, wobei die Preise je nach Standort für ein "Grinch-Menu" bei rund 15 bis 20 USD liegen. Der Zeitpunkt für den Product-Launch des Kult-Menus erscheint strategisch gut gewählt, zumal sich viele Verbraucher gerade in der Vorweihnachtszeit trotz des nach wie vor inflationären Umfelds etwas tiefer in die Tasche greifen. Da man gleichzeitig dank günstiger Discount-Alternativen (5 USD-Menu, McSmart Menus uvm) nicht nur beim Stammpublikum punkten kann, hat McDonald's gute Chancen, sein Umsatzwachstum nachhaltig zu verbessern, wobei man vor allem auf dem wichtigen US-Markt nach einem misslungenen Jahresauftakt (Stichwort: Salmonellen-Skandal) zuletzt wieder besser unterwegs ist.

McDonald's überzeugt mit soliden Q3-Zahlen!

Im abgelaufenen Q3 hatte McDonald's beim Konzernergebnis etwas schwächer als erwartet abgeschnitten. So lag man beim bereinigten EPS mit 3,22 USD (Vorjahreszeitraum: 3,23 USD) unter den Konsenserwartungen von 3,33 USD, während man bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene mit einem Anstieg von 2,98% auf 7,078 Mrd. USD ebenfalls leicht hinter den Erwartungen (Konsens: 7,10 Mrd. USD) gelegen hatte. Sehr stark präsentierten sich jedoch die Entwicklung bei den vergleichbaren Filialumsätzen. Hier überraschte man vor allem im Auslandsgeschäft mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 4,3% bei den so genannten Same-Store-Sales, wobei man vor allem in Deutschland und Australien überzeugt hatte. Auch in den USA konnte McDonald's an die zuletzt starke Entwicklung aus dem Vorquartal (Same-Store-Sales +2,5%) anknüpfen, wobei man in Q3 auf dem Heimatmarkt ein Plus von 2,4% bei den vergleichbaren Umsatzerlösen ausgewiesen hatte. Für das Schlussquartal rechnet McDonald's, wohl auch dank des neuen Grinch-Menus, mit einer deutlichen Verbesserung bei den vergleichbaren Filialumsätzen, zumal man auch seine Auswahl an günstigen Kombi-Menus weiter ausbauen will.

Wachstumsstory bleibt weiterhin intakt - Margen sollten sich nachhaltig verbessern!

Trotz der eher verhaltenen Performance im abgelaufenen Q3 hat McDonald's allen Grund, optimistisch nach vorne zu blicken. Der unerwartet deutliche Anstieg bei den vergleichbaren Umsatzerlösen zeigt, dass es dem Fast-Food-Giganten gelingt, dank günstiger Discount-Alternativen (5 USD-Menu, McSmart Menus uvm) und der McValue-Offensive auch Kunden mit eher unterdurchschnittlichem Einkommen in die Filialen zu locken. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch das Loyality-Program von McDonald's, bei dem registrierte Nutzer via App attraktive Discounts- und Promotion-Angebote erhalten. Da man die Kundenbasis beim MyMcDonald's Rewards (aktuell weltweit mehr als 185 Millionen) in den kommenden Jahren durch den weiter forcierten Rollout des Loyality-Programms bis 2027 auf 250 Millionen ausbauen will, sollte sich auch das Margenprofil weiter verbessern. Denn Nutzer, die ihre Gerichte via App ordern, weisen in der Regel im Vergleich zu Filial-Kunden aufgrund der breiten Auswahl an Zusatzangeboten und exklusiver Rabatte auf Kaffee- oder Dessert-Spezialitäten einen deutlich höheren Durchschnittsumsatz aus. Auch mittelfristig bleibt McDonald's eine vielversprechende Wachstumsstory. Da man dank Digitalisierung und dem Einsatz von KI für mehr Effizienz und schnellere Abläufe sorgt und die Personalkosten mittelfristig durch den Einsatz von KI-Robotern weiter sinken dürften, hat McDonald's gute Chancen, seine Margen weiter zu verbessern. Auch fundamental ist McDonald's nicht zu teuer. So erwartet der Analystenkonsens für 2025 einen Gewinn von 12,10 USD je Aktie, während für 2026 bereits ein EPS von 13,87 USD erwartet wird. In 2027 dürfte McDonald's laut FactSet bereits einen Gewinn von 14,44 USD je Aktie einfahren, womit das KGV auf 21,90 sinkt.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf McDonald's Corp.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert McDonalds Corp. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU6HKN, das am 25.09.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie McDonalds Corp. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 350,00 USD begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts McDonalds Corp. an der maßgeblichen Börse am 18.09.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 350,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.09.2026 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert McDonalds Corp. am 18.09.2026 auf oder über 350,00 USD liegen wird.

