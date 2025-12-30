DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 31. Dezember bis Freitag, 2. Januar (vorläufige Fassung)
=== M I T T W O C H, 31. Dezember 2025 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - US/Eurex: Großer Verfallstermin D O N N E R S T A G, 1. Januar 2026 - Börsenfeiertag: Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Japan, China, Hongkong, Südkorea, Singapur, USA F R E I T A G, 2. Januar 2026 *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 49,9 zuvor: 50,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,6 zuvor: 47,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,7 zuvor: 48,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 49,6 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 50,2 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 52,2 - CN, JP, CH, RU/Börsenfeiertag: China, Japan, Schweiz, Russland ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- k.A. = keine Angaben
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
