Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Oktober stiegen die Einzelhandelsumsätze in Mexiko erwartungsgemäß um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, so die Analysten von Postbank Research.Parallel dazu habe sich die Industrieproduktion mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent zum Vormonat stärker als erwartet erholt. Demgegenüber deute der PMI für das verarbeitende Gewerbe im November mit einem Rückgang von 49,5 auf 47,3 Punkte eine zunehmende Abwärtsdynamik an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de