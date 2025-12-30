Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in Tschechien stieg im November leicht von 47,2 auf 48,0, bleibt somit aber im kontraktiven Bereich, so die Analysten von Postbank Research.Der Verbrauchervertrauensindex habe sich im November unerwartet und spürbar verbessert, das Geschäftsklima sich jedoch ebenso unerwartet verschlechtert. Die Einzelhandelsumsätze hätten auch im Oktober mit 2,8% zum Vorjahresmonat weiterhin robust zugelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de