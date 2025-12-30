Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Aktienstrategien mit Nachhaltigkeitsfiltern, innovative Zielertragsstrategien und diverse Kryptowährungen, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers Zurich ESG Allocation Equities UCITS ETF (ISIN LU3146950038) investiere in ein breit diversifiziertes Portfolio aus börsengehandelten Aktienfonds, die strenge ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllen würden. Die enthaltenen Fonds würden verschiedene Regionen und Branchen abdecken und würden Unternehmen ausschließen, die gegen Nachhaltigkeitsstandards verstoßen würden oder in kontroverse Geschäftsfelder wie Waffen und fossile Brennstoffe involviert seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
