Frankfurt (www.fondscheck.de) - ETFs sind auch 2025 beliebter geworden, so die Deutsche Börse AG."Noch nie floss so viel neues Kapital in den ETF-Markt wie 2025", berichte Stefan Kuhn von Fidelity International. Gegenüber 2024 - ebenfalls ein Rekordjahr - seien es nochmals 28 Prozent mehr gewesen. Heute seien über 3,1 Billionen US-Dollar in ETFs investiert. "Wer auf den ETF-Markt blickt, dem gehen die Superlative nicht aus", kommentiere Kuhn. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de