Ist die Goldrally zu Ende? Nein, meint zumindest die Schweizer Großbank UBS. Sie sieht beim Goldpreis noch erhebliches Potenzial nach oben. In Studie heben die Rohstoffstrategen ihr Kursziel für das Edelmetall deutlich an. Demnach soll Gold bis September 2026 auf 5.000 US-Dollar je Feinunze steigen. Sollte sich das politische oder wirtschaftliche Umfeld im Zuge der US-Midterm-Wahlen weiter zuspitzen, halten die Analysten sogar 5.400 US-Dollar für möglich.Konkret erhöhte UBS ihr Goldpreisziel für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär