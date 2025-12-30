Das Jahr 2025 entpuppte sich als knallharte Lektion für Krypto-Optimisten und ihre Wall-Street-Gurus. Wo im Januar noch von astronomischen Kursgewinnen die Rede war, herrscht nun bittere Ernüchterung. Die Diskrepanz zwischen kühnen Vorhersagen und der eisigen Realität des Marktes könnte kaum größer sein.Der Wendepunkt markiert den 10. Oktober. Ein "Flash Crash" rasierte binnen Minuten 12.000 Dollar vom Bitcoin-Kurs - ein Minus von knapp zehn Prozent. Die Kettenreaktion war verheerend: Liquidationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär