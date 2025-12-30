Die Vonovia-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen spürbar stabilisiert. Nach dem jüngsten Rücksetzer kämpften sich die Papiere wieder nach oben und notieren aktuell bei rund 24,50 Euro. Kurzfristig ist damit zumindest eine kleine technische Erholung gelungen. Doch reicht das auch schon für eine echte Trendwende?Der Blick auf die gleitenden Durchschnitte fällt weiterhin eindeutig aus. Zum GD 20 bei 24,37 Euro liegt der Kurs nur minimal darunter, der Abstand beträgt minus 0,12 Prozent. Deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
