OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR) (EUMV) OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s) 30-Dec-2025 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------ Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR) DEALING DATE: 29/12/2025 NAV PER SHARE: EUR: 283.2030 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 59530 CODE: EUMV =------------------------------------------------------------------------ Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------ ISIN: LU0599612842 Category Code: NAV TIDM: EUMV LEI Code: 549300UADKOB3TGCRG62 Sequence No.: 413187 EQS News ID: 2252822 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

December 30, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)