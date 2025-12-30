DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s)

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) (CAPE) OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s) 30-Dec-2025 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------------------------ Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR) DEALING DATE: 29/12/2025 NAV PER SHARE: EUR: 561.4800 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 234571 CODE: CAPE =------------------------------------------------------------------------------------------ Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------------------------ ISIN: LU1079842321 Category Code: NAV TIDM: CAPE LEI Code: 549300QOBTIOEZ2P4L81 Sequence No.: 413190 EQS News ID: 2252830 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

