Peking zwingt Chipfirmen laut Insidern zu mindestens 50 Prozent heimischer Ausrüstung. Die Industrie reagiert rasant - und die Konkurrenz schaut nervös zu.China verlangt nach Informationen von Reuters-Quellen, dass Chipproduzenten für neue Kapazitäten mindestens 50 Prozent heimische Fertigungsanlagen einsetzen. Die Regel steht in keinem öffentlichen Dokument. Unternehmen müssen sie aber erfüllen, wenn sie staatliche Genehmigungen wollen. Behörden prüfen Einkaufsverfahren und lehnen Anträge unterhalb der Schwelle meist ab. Es gibt Ausnahmen, wenn Technologie fehlt, vor allem bei sehr fortgeschrittenen Linien. Ein Insider sagt: "Die Behörden bevorzugen es, wenn dieser Anteil deutlich über 50 …
