China signalisiert mit dem 2026er-Plan eine anhaltend expansive Fiskalpolitik, um das Wirtschaftswachstum zu stützen und insbesondere den Automobilsektor weiter zu fördern. Das kam bei den Investoren gut an. Die Aktien der Elektroauto-Hersteller legten deutlich zu. Damit nicht genug. Positive News gab es bei Xpeng auch bei den Themen autonomes Fahren und Robotaxis.Die meisten derzeit verfügbaren Fahrerassistenztechnologien in China sind auf Spurwechsel, einparken, beschleunigen oder abbremsen ausgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär