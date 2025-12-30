Vaduz (ots) -
Regierungschefin Brigitte Haas richtet sich erstmals mit einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung. Die Neujahrsbotschaft wird zu folgenden Sendezeiten im Landeskanal (TV) ausgestrahlt:
Donnerstag, 1. Januar 2026: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr
Freitag, 2. Januar 2026: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr
Eine Fassung mit Gebärdenspräche wird jeweils im Anschluss gesendet.
Die Neujahrsbotschaft kann zudem unter www.regierung.li Medienportal/Filmbeiträge abgerufen werden.
