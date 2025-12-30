DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik

Kahl am Main (pta000/30.12.2025/15:20 UTC+1)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik

Kahl am Main, den 30.12.2025

SINGULUS TECHNOLOGIES gibt den erfolgreichen Auftragseingang für ein TIMARIS-System bekannt. Mit der modularen Vakuum-Beschichtungsanlage können mehrere unterschiedliche Materialien gleichzeitig verarbeitet werden. Dies wird in der Entwicklung und Herstellung magnetischer Sensoren erfolgreich eingesetzt. Der Kunde ist ein großes asiatisches Institut, das mit weiteren Industriepartnern zusammenarbeitet und ein hohes Potenzial für eine zukünftige Skalierung bietet.

Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Euro-Millionenbereich. Die entsprechende Anzahlung ist bei SINGULUS TECHNOLOGIES eingegangen.

Mit diesem Projekt unterstreicht SINGULUS TECHNOLOGIES erneut seine technologische Führungsrolle in der Entwicklung und Lieferung innovativer Fertigungslösungen für die Halbleiterindustrie und angrenzende Hightech-Märkte.

SINGULUS TECHNOLOGIES zeigt in diesem spezialisierten Segment der Halbleiterindustrie, dass die Gesellschaft mit ihrer Erfahrung sowie ihrer Forschung und Entwicklung die gestellten Anforderungen individuell und zielgerichtet erfüllen kann. Lars Lieberwirth, Vorstand von SINGULUS TECHNOLOGIES, erläutert: "Unsere TIMARIS-Plattform ist modular aufgebaut und kann mit verschiedenen Prozess- und Zusatzmodulen für die unterschiedlichsten Anforderungen ausgestattet werden. Durch diesen modularen Aufbau eignet sich die TIMARIS besonders für Anwendungen in der Sensorik, bei denen höchste Präzision, Reproduzierbarkeit und Materialreinheit gefragt sind."

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767104400935 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 09:20 ET (14:20 GMT)