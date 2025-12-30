Brüssel (ots) -Mit De Montel positioniert sich Mailand als führende europäische Destination für nachhaltige urbane Gesundheitskonzept. Die Verbindung aus historischer Thermaltradition, moderner Stadtplanung macht das Projekt zu einem Modell für andere europäische Städte.Mailand setzt neue Maßstäbe für urbane Gesundheits- und Wellnesskonzepte in Europa: Das Projekt verbindet zertifiziertes natürliches Thermalwasser, Klimaneutralität, soziale Inklusion und denkmalgeschützte Architektur zu einem zukunftsweisenden Modell für urbane Lebensqualität."De Montel ist mehr als ein Spa - es ist ein Katalysator für urbane Erneuerung und ein Modell, das Städte in ganz Europa inspirieren kann, Gesundheit und Wohlbefinden neu zu denken", erklärt Massimo Caputi, Präsident von Terme & SPA Italia.Natürliches Thermalwasser im Herzen der Stadt. Das Projekt verfolgt eine klare Vision: Wellbeing soll integraler Bestandteil des urbanen Alltags werden. Stadtbewohnerinnen und -bewohner können Thermaltherapie nun ohne lange Stadtbewohnerinnen und -bewohner können Thermaltherapie nun ohne lange Anreise in ihren Tagesrhythmus integrieren - vor der Arbeit, nach einem stressigen Tag oder am Wochenende - und auch für Touristen ist eine neue Attraktion in der Stadt entstanden.Nachhaltigkeit und Klimainnovation als GrundprinzipDe Montel gilt europaweit als Vorzeigeprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung. Die Anlage arbeitet emissionsfrei, nutzt Solarenergie, Regenwasserrückgewinnung und unterstützt Aufforstungsmaßnahmen im Großraum Mailand. Im Rahmen des internationalen Programms Reinventing Cities wurden zehn zentrale Klimaherausforderungen adressiert - von Energieeffizienz bis zur Verwendung nachhaltiger Baumaterialien.Inklusiv, zugänglich und wissenschaftlich fundiertEin zentrales Element des Konzepts ist die Terme di Saturnia Methode, die erstmals in einem urbanen Kontext umgesetzt wird. Sie umfasst evidenzbasierte Behandlungsprotokolle, sensorische Rituale und Pflegeprodukte mit Saturnia-Bioplancton und gefriergetrocknetem Thermalwasser mit antioxidativen und regenerierenden Eigenschaften.Zugleich setzt De Montel neue Standards in der sozialen Inklusion: Barrierefreie Zugänge, Poollifte sowie Kooperationen mit lokalen Organisationen ermöglichen auch Menschen mit Behinderungen und vulnerablen Gruppen den Zugang zu thermaler Gesundheitsversorgung.Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher MehrwertMit einer Investition von 57 Millionen Euro wurde eine seit Jahrzehnten brachliegende Jugendstilanlage im Stadtteil San Siro revitalisiert. Das Projekt schuf über 100 Arbeitsplätze, stärkt den lokalen Tourismus und verbindet Architektur, Natur und moderne Medizintechnik in einer multifunktionalen Anlage mit zehn Thermalbecken, Hydrotherapie, Saunen, Hammams und Ruhezonen.Mehr als 3.000 Pflanzen wurden auf dem Areal integriert, zusätzlich sollen in den kommenden zehn Jahren 350 Bäume im Mailänder Umland gepflanzt werden.Weitere vom Europäischen Heilbäderverband ausgezeichnete Innovationen finden Sie unter: https://europeanspas.eu/category/news/Pressekontakt:office@europeanspas.euEuropean Spas Association, Rue de Crayer 7, 1000 Brusselswww.europeanspas.euOriginal-Content von: European Spas Association, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181702/6187971