DJ MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen wenig bewegt

DOW JONES--Am vorletzten Handelstag des Jahres stabilisiert sich die Wall Street am Dienstag nach den Vortagesabgaben. Am Aktienmarkt wird - anders als an den meisten anderen Börsen - auch am Silvestertag regulär gehandelt, während am Anleihemarkt der Handel am Silvestertag früher als üblich endet. Im frühen Handel verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 48.398 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite stagnieren. Geopolitische Entwicklungen wie den offenbar vor einigen Tagen erfolgten US-Angriff auf Hafenanlagen in Venezuela, die sich hinziehenden Friedensverhandlungen für die Ukraine oder die neuen US-Drohgebärden von US-Präsident Trump gegenüber Iran sowie das chinesische Säbelrasseln vor Taiwan laden weiterhin nicht zu Käufen an den Börsen ein.

Günstige Konjunkturdaten hieven die Aktienindizes über ihre Tagestiefs. Denn der Einkaufsmanagerindex aus Chicago hat sich im Dezember deutlich verbessert, gleichwohl blieb er unter der Expansionsschwelle. Damit bleiben Zinssenkungsspekulationen trotz einer Verbesserung der konjunkturellen Aussichten in der Region am Markt intakt - eine günstige Kombination für den Aktienmarkt. Aktuell wird für den Zinsentscheid Ende Januar eine Zinssenkung zu 16 Prozent eingepreist, für den Termin im März mit etwa 52 Prozent. Die US-Geldmärkte preisen derzeit zwei Zinssenkungen 2026 ein.

Das im späten Handelsverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung dürfte eher weniger bewegen. Es dürfte kaum Überraschendes zutage fördern im Vergleich mit den bereits bekannten Verlautbarungen der Notenbanker. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite mit den Daten um zwei Basispunkte auf 4,14 Prozent.

Der Dollar-Index tendiert 0,1 Prozent höher. Anleger nähmen vor Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls eine vorsichtige Haltung ein, urteilt Analyst Joseph Dahrieh von Tickmill. Sollte das Protokoll deutlich auf weitere Zinssenkungen im Jahr 2026 hindeuten, könnte dies den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen belasten, meint er weiter.

Bei den Ölpreisen geht es nach dem deutlicheren Anstieg am Vortag noch etwas weiter nach oben. Während die Geopolitik hier tendenziell für Auftrieb sorgt, wirkt bremsend, dass sich die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 19. Dezember entgegen der Erwartung leicht ausgeweitet haben.

Mehr Bewegung gibt es erneut bei den Edelmetallpreisen. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen auf den Rekordniveaus am Vortag erholen sich die Preise von Gold und Silber nun wieder etwas.

Unter den Einzelaktien zeigen sich Meta Platforms 1,9 Prozent fester. Die Facebook-Mutter kauft ein in Singapur beheimatetes Startup für mehr als 2 Milliarden Dollar auf. Boeing kommen um 1,2 Prozent voran. Das Unternehmen hat von der US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von bis zu 8,6 Milliarden Dollar für den Bau von Kampfflugzeugen für die israelische Luftwaffe erhalten.

Tesla verlieren 0,2 Prozent. Eine selbst erstellte Zusammenfassung von Analystenschätzungen weist für das laufende Quartal einen deutlich vorsichtigeren Ausblick aus als der Konsens von Factset. Die Aktie des Goldschürfers Newmont erholt sich nach dem Rücksetzer am Vortag um 1 Prozent, das Papier des Silberförderers Hecla Mining gewinnt 0,9 Prozent. Hyperscale Data steigen um 3,6 Prozent nach dem Ausweis hoher Bitcoin-Reserven.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 48.398,06 -0,1% -63,87 +13,9% S&P-500 6.904,39 -0,0% -1,35 +17,4% NASDAQ Comp 23.468,85 -0,0% -5,50 +21,6% NASDAQ 100 25.516,97 -0,0% -8,59 +21,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD EUR/USD 1,1764 -0,0% 1,1767 1,1756 +13,7% EUR/JPY 183,93 +0,1% 183,67 183,59 +12,8% EUR/CHF 0,9299 +0,1% 0,9291 0,9287 -1,0% EUR/GBP 0,8734 +0,2% 0,8716 0,8712 +5,3% USD/JPY 156,32 +0,2% 156,03 156,12 -0,8% GBP/USD 1,3469 -0,2% 1,3502 1,3494 +7,9% USD/CNY 7,0348 +0,1% 7,0312 7,0324 -2,5% USD/CNH 6,9918 -0,1% 6,9987 7,0001 -4,6% AUS/USD 0,6697 +0,1% 0,6693 0,6690 +8,1% Bitcoin/USD 88.227,55 +1,1% 87.232,35 87.544,55 -7,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,41 58,08 +0,6% 0,33 -19,3% Brent/ICE 62,10 61,94 +0,3% 0,16 -17,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.371,83 4.330,40 +1,0% 41,43 +65,0% Silber 75,54 72,18 +4,7% 3,36 +150,0% Platin 1.872,14 1.791,70 +4,5% 80,44 +104,5% Kupfer 5,49 5,49 0% 0,00 +33,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 10:23 ET (15:23 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.