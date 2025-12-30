© Foto: Dall-EDas Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die stärksten Gewinner im S&P 500. Der S&P 500 hat im Börsenjahr 2025 neue Rekordstände erreicht - getragen vor allem von wenigen, extrem stark laufenden Einzeltiteln. Besonders Unternehmen aus dem Halbleiter-, KI- und Rohstoffsektor stachen mit außergewöhnlichen Kursgewinnen hervor. Diese fünf Aktien erzielten im laufenden Jahr die höchste Performance im Index. Die 5 Top-Performer im S&P 500 Western Digital Mit einem Kursplus von 248,39 Prozent war Western Digital der mit Abstand größte Gewinner im S&P 500. Der Speicherchip-Hersteller profitierte von der stark steigenden Nachfrage nach Datenspeicher für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE