Das Jahr 2025 brachte für Anleger Höhenflüge und Abstürze. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im S&P 500.Nicht alle Titel im S&P 500 konnten 2025 von der robusten US-Konjunktur profitieren. Während einige Schwergewichte neue Höchststände erreichten, gerieten andere massiv unter Druck. Besonders stark traf es fünf Unternehmen, deren Aktien im Jahresverlauf teils mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Die 5 Verlierer im S&P 500 Alexandria Real Estate Equities Die Aktie des auf Life-Science-Immobilien spezialisierten REITs verlor 2025 rund 58,3 Prozent an Wert. Belastend wirkten vor allem das weiterhin hohe Zinsniveau und sinkende Immobilienbewertungen.
