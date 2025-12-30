BERLIN (dpa-AFX) - Was, wenn ein Weihnachtsgeschenk nicht gefällt, ein Buch schon im Regal steht oder der Pullover nicht passt? Fast jeder Zweite in Deutschland gibt unbeliebte Präsente im Geschäft oder online zurück (49 Prozent). Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom.

38 Prozent wollen die Geschenke weiter verschenken, 22 Prozent behalten sie trotzdem, 18 Prozent der Befragten möchten die Artikel verkaufen. 8 Prozent spenden unerwünschte Präsente, 1 Prozent wirft sie weg. 2 Prozent erhalten nach eigenen Angaben in diesem Jahr gar keine Weihnachtsgeschenke.

Für die Umfrage ließ Bitkom im Oktober und November rund 1.000 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland repräsentativ befragen. Mehrfachnennungen waren möglich./cr/DP/nas