2026 wird das Jahr der Drohnen. Sie bringen uns Post und Geschenke, doch manchmal auch Gefahr. Drohnenabwehr wird zum Milliarden-Markt und Thema - auch für Weihnachtsmärkte und Silvester.Millionen Drohnen erobern die Schlachtfelder - kein Leopard-Panzer ist vor ihnen sicher. Selbst Putin reklamiert nun, dass 91 Drohnen seine Privatresidenz attackiert haben. Nur eine gute Drohnen-Abwehr soll den Angriff vereitelt haben.Die Lage eskaliert: Auch Europa muss sich vor Drohnen schützen. Der dpa zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
