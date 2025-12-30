Das neueste Mitglied der Active-Produktfamilie bietet ein neues Design, mehr Speicherplatz und eine längere Akkulaufzeit, damit Nutzer intelligenter trainieren und ihre Ziele souverän erreichen können

Amazfit, eine führende globale Marke für intelligente Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP), stellt heute Amazfit Active Max vor das neueste Mitglied der Amazfit Active-Produktfamilie. Active Max wurde für Sportler und alle Aktiven entwickelt, die ihre Wellness-Routine verbessern wollen. Es verfügt über ein ultrahelles 1,5-Zoll-AMOLED-Display, eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Tagen, bequeme Podcast-Wiedergabe und erweiterte Trainingstools, um ein konsequentes Training und eine bessere Übersicht über alle Aktivitäten zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251230586847/de/

Bigger Display. Max Clarity: A 1.5? ultra-bright AMOLED display delivers exceptional clarity in any setting-whether in the gym, outdoors, or on the move. With up to 3,000 nits of peak brightness, the screen ensures real-time stats are always easy to read.

Active Max sorgt für ein präziseres Trainingserlebnis durch BioCharge- Erkenntnisse zur Trainingsbereitschaft, adaptives Coaching, verbessertes Tracking des Krafttrainings und umfassende Gesundheitsdaten, die dazu dienen, die Leistung in Echtzeit und im Zeitverlauf zu verdeutlichen.

Wichtigste Merkmale:

Energieüberwachung mit BioCharge für eine höhere Trainingsbereitschaft: Active Max bietet den charakteristischen BioCharge-Energiescore von Amazfit, der sich im Laufe des Tages dynamisch an Trainings, Aktivitätsniveau und Stress anpasst und den Nutzern zeigt, wann sie sich anstrengen und wann sie sich ausruhen sollten.

Größeres Display. Maximale Klarheit. Das ultrahelle 1,5-Zoll-AMOLED-Display liefert in jeder Umgebung eine außergewöhnliche Klarheit egal ob im Fitnessstudio, im Freien oder unterwegs. Bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 nits sind Echtzeitstatistiken jederzeit gut ablesbar.

Größerer Speicher. Intelligentere Karten. 4 GB integrierter Speicher ermöglichen bis zu 100 Stunden* Podcast-Wiedergabe während des Trainings sowie kostenlose herunterladbare Karten für Outdoor-Aktivitäten darunter mehr als 2.000 Skigebiete mit Höhenlinien.

Größerer Akku. Mehr Ausdauer. Bis zu 25 Tage Energie in einem leichtgewichtigen Gerät zuverlässig für ganztägige Aktivitäts- und Schlafüberwachung bis hin zu Langstreckentrainings einschließlich Marathons.

170+ Sportmodi mit intelligentem Krafttraining. Mit mehr als 170 Trainingsmodi und der Anleitung durch den KI-gestützten Zepp Coach passt sich Active Max dem bevorzugten Trainingsstil des Nutzers an. Der Krafttrainingsmodus erkennt automatisch Wiederholungen, Sätze und Ruhephasen von 25 Übungen, um die Datenerfassung zu optimieren und die Nachverfolgung der Trainingsform zu erleichtern.

Gesundheitsüberwachung rund um die Uhr. Ausgestattet mit dem neuesten biometrischen BioTracker PPG-Sensor überwacht Active Max kontinuierlich Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt, Stress und Schlafqualität und warnt bei ungewöhnlich hohen oder niedrigen Werten.

Jederzeit erreichbar dank praktischer intelligenter Funktionen. Anrufe über Bluetooth tätigen, Sprach-zu-Text-Antworten senden (Android) und die Uhr mit Zepp Flow-Sprachbefehlen steuern. Active Max kann mit der Zepp-App gekoppelt werden, um detailliertere Gesundheitsdaten und eine langfristige Trendverfolgung zu gewährleisten.

Die Verbesserungen des Active Max umfassen drei Dimensionen: ein größeres Display, mehr Speicherplatz und eine längere Akkulaufzeit. Das Gerät ist leicht, langlebig, wasserdicht bis 5 ATM und bietet mehr als 170 Sportmodi. Damit eignet sich das Active Max vielseitig für Krafttraining, Laufen und Outdoor-Aktivitäten.

*Die geschätzte Speicherkapazität basiert auf den Standardeinstellungen für die Audioqualität. Die tatsächliche Kapazität variiert beträchtlich je nach Dateiformat, Qualitätseinstellung und Komplexität des Inhalts. Podcast-Funktion nach Software-Update im Februar 2026 verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit

Active Max wird ab dem 30. Dezember 2025 für 169,00 US-Dollar auf Amazfit.com und Amazon erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.amazfit.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Medienvertreter und Influencer sind herzlich eingeladen, sich über den jeweiligen Link für die Amazfit-Partnerprogramme bei Amazon und Commission Junction anzumelden.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251230586847/de/

Contacts:

Medienkontakt

Max Borges Agency für Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com

Mary Thompson Woodbury

Head of PR, Amazfit North America

Mary.woodbury@zepp.com