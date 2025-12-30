Meta überrascht den Markt mit einem Zukauf, der exakt in das nächste große Wachstumsfeld zielt: KI-Agenten. Der Konzern übernimmt die in Singapur ansässige Manus für über 2 Mrd. US-$ - ein Deal, der Metas Produktpalette von Instagram bis WhatsApp um ausführende, mehrstufig arbeitende Agenten erweitern soll. Manus war ursprünglich in China gestartet und verlegte 2025 seinen Hauptsitz nach Singapur; Meta will verbliebene China-Bezüge vollständig kappen. Warum Manus? Das Start-up fiel 2025 mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research