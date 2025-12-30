Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Batterie-Revolution könnte 2026 alles schlagen - jetzt hinschauen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
30.12.2025 19:21 Uhr
284 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen kaum bewegt

DJ MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen kaum bewegt

DOW JONES--Am vorletzten Handelstag des Jahres bewegt sich die Wall Street am Dienstag nach den Vortagesabgaben kaum. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 48.398 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite stagnieren. Am Aktienmarkt wird - anders als an den meisten anderen Börsen - auch am Silvestertag regulär gehandelt, während am Anleihemarkt der Handel am Silvestertag früher als üblich endet. Geopolitische Entwicklungen wie den offenbar vor einigen Tagen erfolgten US-Angriff auf Hafenanlagen in Venezuela, die neuen Eskalationen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder die neuen US-Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump gegenüber Iran sowie das chinesische Säbelrasseln vor Taiwan laden weiterhin nicht zu Käufen an der Börse ein.

Günstige Konjunkturdaten hieven die Aktienindizes nur kurz über ihre Tagestiefs. Der Einkaufsmanagerindex aus Chicago hat sich im Dezember deutlich verbessert, blieb aber gleichwohl unter der Expansionsschwelle. Damit bleiben Zinssenkungsspekulationen trotz einer Verbesserung der konjunkturellen Aussichten in der Region intakt - eine günstige Kombination für den Aktienmarkt. Aktuell wird für den Zinsentscheid Ende Januar eine Zinssenkung zu 16 Prozent eingepreist, für den Termin im März mit etwa 52 Prozent. Die US-Geldmärkte preisen derzeit zwei Zinssenkungen 2026 ein.

Die nächsten Impulse könnte das im späten Handelsverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung setzen. "Alle Entscheidungsträger, die auf der Sitzung in diesem Monat für stärkere Zinssenkungen plädierten, könnten dies mit Sorgen um die Beschäftigung begründet haben, während diejenigen, die sich gegen eine Zinsänderung aussprachen, auf die von ihnen beobachteten Inflationstrends hätten verweisen können. Jedes dieser im Protokoll detailliert aufgeführten Argumente lieferte Anlegern potenziell tiefere Einblicke darin, welche Trends die Notenbanker beobachten und worauf bei einlaufenden Wirtschaftsdaten zu achten ist", erläutert Marktstratege Joe Mazzola von Charles Schwab.

Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um einen Basispunkt auf 4,13 Prozent. Auch am Rentenmarkt könnte das Fed-Protokoll für neuen Schwung sorgen. Der Dollar-Index tendiert 0,1 Prozent höher. Anleger nähmen vor Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls eine vorsichtige Haltung ein, urteilt Analyst Joseph Dahrieh von Tickmill. Sollte das Protokoll deutlich auf weitere Zinssenkungen im Jahr 2026 hindeuten, könnte dies den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen belasten, meint er weiter.

Bei den Ölpreisen halten sich tendenziell treibende Geopolitik und überraschend gestiegene US-Rohöllagerbestände die Waage. Mehr Bewegung gibt es erneut bei den Edelmetallpreisen. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen auf den Rekordniveaus am Vortag erholen sich die Preise von Gold und Silber nun wieder etwas.

Unter den Einzelaktien zeigen sich Meta Platforms 1,2 Prozent fester. Die Facebook-Mutter kauft ein in Singapur beheimatetes Startup für mehr als 2 Milliarden Dollar auf. Boeing kommen um 2 Prozent voran. Das Unternehmen hat von der US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von bis zu 8,6 Milliarden Dollar für den Bau von Kampfflugzeugen für die israelische Luftwaffe erhalten.

An Tesla (+0,4%) prallt eine selbst erstellte Zusammenfassung von vorsichtigeren Analystenschätzungen für das laufende Quartal als der Konsens von Factset ab. Die Aktie des Goldschürfers Newmont erholen sich nach dem Rücksetzer am Vortag um 2,7 Prozent, das Papier des Silberförderers Hecla Mining gewinnt 2,8 Prozent. Hyperscale Data steigen um 2,3 Prozent nach dem Ausweis hoher Bitcoin-Reserven. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
DJIA          48.397,94    -0,1%   -63,99   +13,9% 
S&P-500         6.904,42    -0,0%   -1,32   +17,4% 
NASDAQ Comp       23.468,72    -0,0%   -5,63   +21,6% 
NASDAQ 100       25.520,14    -0,0%   -5,42   +21,5% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 18:00  % YTD 
EUR/USD          1,1758    -0,1%   1,1767   1,1756  +13,7% 
EUR/JPY          183,90    +0,1%   183,67   183,59  +12,8% 
EUR/CHF          0,9303    +0,1%   0,9291   0,9287  -1,0% 
EUR/GBP          0,8729    +0,1%   0,8716   0,8712  +5,3% 
USD/JPY          156,37    +0,2%   156,03   156,12  -0,8% 
GBP/USD          1,3470    -0,2%   1,3502   1,3494  +7,9% 
USD/CNY          7,0318    +0,0%   7,0312   7,0324  -2,5% 
USD/CNH          6,9907    -0,1%   6,9987   7,0001  -4,6% 
AUS/USD          0,6702    +0,1%   0,6693   0,6690  +8,1% 
Bitcoin/USD       88.582,60    +1,5% 87.232,35 87.544,55  -7,8% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,06    58,08   -0,1%   -0,03  -19,3% 
Brent/ICE          61,96    61,94   +0,0%    0,02  -17,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.373,27   4.330,40   +1,0%   42,87  +65,0% 
Silber           77,60    72,18   +7,5%    5,43 +150,0% 
Platin          1.899,97   1.791,70   +6,0%   108,27 +104,5% 
Kupfer            5,49     5,49     0%    0,00  +33,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 12:50 ET (17:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.