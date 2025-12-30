Die Spekulationsblase bei Silber dürfte aller Voraussicht nach geplatzt sein, doch Edelmetall-Fans könnten mit Nickel-Wert Eramet vor einer neuen Chance stehen. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Eramet Für die weltweiten Aktienmärkte war 2025 das dritte starke Börsenjahr in Folge. Der anhalte Hype um Künstliche Intelligenz, steigende Unternehmensgewinne und eine robuste Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung haben Aktienanlegerinnen und -anlegern hohe Gewinne beschert. Noch höhere Erträge ließen sich allerdings an den Rohstoff- und allen voran an den Edelmetallmärkten erzielen. Vor allem im Dezember kam es bei Silber, Platin und Palladium zu einem explosionsartigen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE