DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

China will Konsum auch 2026 mit milliardenschweren Subventionen ankurbeln

China will den schleppenden Konsum im Land auch im kommenden Jahr mit einem milliardenschweren Subventionsprogramm beleben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, stellt die Zentralregierung in Peking für 2026 insgesamt 62,5 Milliarden Yuan (rund 7,6 Milliarden Euro) für Programme zur Inzahlungnahme von Konsumgütern bereit.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Dezember

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Dezember aufgehellt. Der Indikator stieg auf 43,5 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im November stand der Index bei 36,3 Punkte. Volkswirte hatten einen Wert von 40,0 Punkten erwartet. Der Frühindikator liegt damit jedoch weiterhin unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Dez +6,7% gg Vorjahr

